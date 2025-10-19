مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11690 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (5.97) نقاط، ليصل إلى مستوى (11690.61) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.1) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (190) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (84) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (168) شركة.
وكانت أسهم شركات أكوا باور، وتشب، والتطويرية الغذائية، وصدر، ومحطة البناء الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وأميانتيت، والمنجم، وعناية، وباعظيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.92%) و(6.35%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، وكيان السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أكوا باور، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (113.58) نقطة، ليصل إلى مستوى (25484.00) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (22) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.