مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11690 نقطة

وكانت أسهم شركات أكوا باور، وتشب، والتطويرية الغذائية، وصدر، ومحطة البناء الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وأميانتيت، والمنجم، وعناية، وباعظيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.92%) و(6.35%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، وكيان السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أكوا باور، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.