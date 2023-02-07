"الخريف": نستهدف أن تكون السعودية رائدة عالميًا في التصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد

وأبدى "الخريف" تفاؤله بمستوى التقنيات والابتكارات التي شهدها مؤتمر "ليب"، قائلاً: "يعد هذا المؤتمر مثالاً واضحاً على اهتمام المملكة بجذب اللاعبين الرئيسيين في التقنيات والتكنولوجيا كما هو الحال بالنسبة لمؤتمر التعدين الدولي في قطاع التعدين، الأمر الذي له أثر في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً ودولياً في قطاعات مختلفة".