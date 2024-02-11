مصنعان جاهزان.. 130 مليوناً تستقطبها "مدن" لتوطين صناعة الطائرات والسفن العسكرية

يُذكر أن تنظيم معرض الدفاع العالمي يأتي تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، لتكون إضافة حقيقية إلى واقع الدفاع في المملكة عبر استكشاف الإمكانات والقدرات في هذه الصناعة والبناء عليها، كما يلعب دورًا محوريًا في رحلة المملكة نحو تطوير صناعتها العسكرية وتوطينها، ما يضع المملكة في قلب تلك الصناعة ويرسخ مكانتها عالميًا.