مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11754 نقطة

وكانت أسهم شركات التعاونية، وأماك، وتعليم ريت، ولاء، وحلواني إخواني الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المملكة، وتالكو، والواحة، وعذيب للاتصالات، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.99% و10.00%.