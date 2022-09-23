سجل أدنى مستوى في 37 عامًا.. الجنيه الإسترليني يتراجع بقوة أمام الدولار

وهذه السلسلة من الارتفاعات في أسعار الفائدة لم تشهدها بريطانيا منذ الأربعاء الأسود قبل 30 عامًا؛ إذ تعتبر الزيادة الأخيرة، أمس، هي السابعة على التوالي منذ ديسمبر الماضي.