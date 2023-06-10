"نقاط البيع في 7 أيام".. الحصيلة 13.8 مليارًا وهنا حصاد المناطق والقطاعات

كما بلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.573.000 بقيمة 122.029.000 ريال، وعدد العمليات في المجوهرات 279.000 بقيمة 268.415.000 ريال، وعدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.391.000 بقيمة 1.460.224.000 ريال، وعدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.550.000 بقيمة 311.125.000 ريال، وعدد العمليات في المطاعم والمقاهي 54.756.000 بقيمة 2.017.234.000 ريال، وعدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 44.247.000 بقيمة 2.227.716.000 ريال، وعدد العمليات في الاتصالات 747.000 بقيمة 130.116.000 ريال، وعدد العمليات في النقل 2.952.000 بقيمة 808.670.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 27.244.000 بقيمة 2.271.3170 ريالًا.