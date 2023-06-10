"نقاط البيع في 7 أيام".. الحصيلة 13.8 مليارًا وهنا حصاد المناطق والقطاعات

بلغ عددُ عمليات نقاط البيع في المملكة، خلال المدة من 28 مايو إلى 3 يونيو 2023م؛ 188.590.000 عملية، بقيمة 13.815.212.000 ريال، مقابل 10.704.977.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع: بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.385.000 بقيمة 913.035.000 ريال، وعدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.428.000 بقيمة 367.216.000 ريال، وعدد العمليات في التعليم 123.000 بقيمة 196.008.000 ريال، وعدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.295.000 بقيمة 380.901.000 ريال، وعدد العمليات في محطات الوقود 14.394.000 بقيمة 847.581.000 ريال، وعدد العمليات في الصحة 8.251.000 بقيمة 910.428.000 ريال، وعدد العمليات في الأثاث 1.248.000 بقيمة 330.831.000 ريال، وعدد العمليات في الفنادق 727.000 بقيمة 252.288.000 ريال.
كما بلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.573.000 بقيمة 122.029.000 ريال، وعدد العمليات في المجوهرات 279.000 بقيمة 268.415.000 ريال، وعدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.391.000 بقيمة 1.460.224.000 ريال، وعدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.550.000 بقيمة 311.125.000 ريال، وعدد العمليات في المطاعم والمقاهي 54.756.000 بقيمة 2.017.234.000 ريال، وعدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 44.247.000 بقيمة 2.227.716.000 ريال، وعدد العمليات في الاتصالات 747.000 بقيمة 130.116.000 ريال، وعدد العمليات في النقل 2.952.000 بقيمة 808.670.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 27.244.000 بقيمة 2.271.3170 ريالًا.
وعلى مستوى مدن المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 55.450.000 بقيمة 4.446.494.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.576.000 بقيمة 485.585.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.771.000 بقيمة 496.413.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.3628.000 بقيمة 281.481.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في حائل 4356.000 بقيمة 3.096.000 ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.090.000 بقيمة 202.888.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.356.000 بقيمة 323.927.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4.298.000 بقيمة 413.769.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.070.000 بقيمة 709.644.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في جدة 22.695.000 بقيمة 1.942.677.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 67.342.000 بقيمة 4.274.236.000 ريال.