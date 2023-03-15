بينها منتجع سياحي بـبريدة.. أمانة القصيم تعلن عن 10 فرص استثمارية كبرى

وتنوعت الفرص التي أعلنت عنها أمانة المنطقة في عدد من المجالات، من ضمنها منتجع سياحي بمدينة بريدة على مساحة 78 ألف م2، وفندق بموقع متميز على طريق عمر بن الخطاب بمدينة بريدة على مساحة ألفيْ م2، وهايبر ماركت على مساحة 10 آلاف م2 على طريق "أبو بكر الصديق"، وتشغيل حديقة الرفيعة على مساحة 124 ألف م2، وإنشاء نادٍ رياضي على مساحة 5 آلاف م2.