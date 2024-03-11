بين قلق التباطؤ الصيني والبيانات الأمريكية.. عقود النفط الآجلة عند 81.53 دولار

وأظهرت بيانات صدرت الخميس الماضي، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة؛ ليتواصل اتجاه تراجع المشتريات من قِبل أكبر مشترٍ للنفط في العالم.