معدلات التضخم العالمية.. الأرجنتين تتصدر والسعودية من بين الـ3 الأقل

تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن معدلات التضخم في دول عدة حول العالم ما زالت ضخمة، وتتصدرها الأرجنتين بمعدل يصل إلى 104%، تليها تركيا بمعدل 43.68%، في حين تعد نِسَب التضخم في المملكة العربية السعودية وسويسرا والصين الادنى عالميًّا.
ووفقًا لبيانات موقع "وورد ستيتستيكس"، المتخصص في الإحصائيات العالمية، فإن معدلات التضخم في السعودية وسويسرا والصين تبلغ 2.7% و2.6% و0.7% على التوالي.
فيما يبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة حاليًا 5%، وفي المملكة المتحدة 10.1%، وفي إيطاليا وألمانيا 8.3% و7.2% على التوالي.
وفي جنوب إفريقيا يقف معدل التضخم عند 7.1%، في حين تبلغ معدلات التضخم في أستراليا والمكسيك 7% و6.85% على التوالي، وفي فرنسا 5.9%، وفي الهند وهولندا 5.66% و5.2% على التوالي، وفي البرازيل وإندونيسيا 4.65% و4.33% على التوالي، وفي كندا وإسبانيا 4.3% و4.1% على التوالي.
وتبلغ معدلات التضخم في كوريا الجنوبية وروسيا واليابان نسبًا متدنية نسبيًّا؛ إذ يبلغ معدل التضخم فيها 3.7% و3.5% و3.2% على التوالي.