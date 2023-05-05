معدلات التضخم العالمية.. الأرجنتين تتصدر والسعودية من بين الـ3 الأقل

وفي جنوب إفريقيا يقف معدل التضخم عند 7.1%، في حين تبلغ معدلات التضخم في أستراليا والمكسيك 7% و6.85% على التوالي، وفي فرنسا 5.9%، وفي الهند وهولندا 5.66% و5.2% على التوالي، وفي البرازيل وإندونيسيا 4.65% و4.33% على التوالي، وفي كندا وإسبانيا 4.3% و4.1% على التوالي.