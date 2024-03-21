في الأداء السنوي.. مؤشر "الأسهم السعودية" يحقق نموًا بنسبة بـ 25.02%

وحقق المؤشر نمواً على أساس سنوي بنسبة بـ 25.02% مقارنة بمستوياته لنفس الفترة من العام 2023، حيث كان عند مستوى 10,102,70 نقطة. بالإضافة إلى نمو قيمة التداولات بنسبة تقدر بـ 152% بعد أن كانت تسجل نحو 73,810 مليار ريال في فبراير 2023.