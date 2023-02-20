"الصادرات السعودية" تُعزز حضور أكثر من 55 شركة وطنية بمعرض الخليج للأغذية

وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في هذا الحدث المهم انطلاقًا من دورها الرئيسي والمحوري في دعم المصنّعين والمصدرين والبحث عن فرص الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وترويج السلع والخدمات الوطنية في الأسواق الدولية، وربط المصدّرين بالمشترين المحتملين؛ وذلك من خلال تقديم عدد من الخدمات والمبادرات التي تسهم في رفع نسبة الصادرات السعودية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تشكل زيادة الصادرات غير النفطية أحد أهدافها الرئيسية.