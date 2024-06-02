9 قرارات أبرزها "التمديد".. البيان الكامل للاجتماع الوزاري الـ37 للدول الأعضاء في "أوبك" والمشاركة من خارجها

وجاء البيان كالتالي: في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل، واستنادًا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي، الذي تتبناه الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، فقد قررت الدول المشاركة الآتي: