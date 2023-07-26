عمليات نقاط بيع بقيمة 10 مليارات ريال خلال أسبوع.. حصة ضخم للمطاعم والكافيهات

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.310.000 بقيمة 561.133.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.242.000 بقيمة 321.589.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 77.000 بقيمة 81.678.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 940.000 بقيمة 208.532.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.418.000 بقيمة 665.915.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.572.000 بقيمة 672.303.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 900.000 بقيمة 243.361.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 708.000 بقيمة 254.943.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.365.000 بقيمة 99.376.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 190.000 بقيمة 176.609.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 17.584.000 بقيمة 1.121.659.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.776.000، بقيمة 221.527.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 46.387.000، بقيمة 1.579.839.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 39.133.000 بقيمة 1.517.997.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 547.000 بقيمة 74.515.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.301.000 بقيمة 655.320.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 23.168.000 بقيمة 1.664.628.000 ريال.