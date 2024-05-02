بطاقة تصل إلى 700 حاوية قياسية.. Folk توسع أعمالها التشغيلية في ميناء جدة

وتُعد هذه الخدمة هي الخدمة الثانية لشركة "Folk Maritime" في سياق تعاونها مع "موانئ"، حيث أضافت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م خدمة الشحن الملاحية الجديدة "NRS" إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بموانئ شمال البحر الأحمر، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.300 حاوية قياسية، عبر رحلات أسبوعية منتظمة.