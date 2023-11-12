سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10833 نقطة

وكانت أسهم شركات البابطين، وعناية، واتحاد الخليج الأهلية، وأمانة للتأمين، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتيل، و إم آي إس، ومهارة، والباحة، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و9.94%.