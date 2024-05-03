في بيان مشترك.. السعودية وأذربيجان تتفقان على تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي؛ للنهوض بأهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، بشكل يسمح لكل دولة بأن ترسم مسارها الخاص وفقًا لظروفها ومنهجياتها الوطنية، عبر مجموعة متنوعة من الإجراءات التي يمكن لكلا البلدين الإسهام فيها. واتفق البلدان على تعزيز التعاون بينهما بهدف تحقيق نتائج مثمرة وشاملة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.