نظرة مستقبلية مستقرة.. "معادن" تحصل على أول تصنيف ائتماني من وكالتَي موديز وفيتش

وقال الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت: "تأتي هذه التصنيفات الاستثمارية في الوقت الذي ننفذ فيه برنامج تحول كبير لتعزيز أعمالنا وتحقيق أهداف النمو على المدى البعيد، كما يأتي ذلك شاهداً على متانة الوضع المالي لمعادن مما يعزّز ثقة المستثمرين وإمكاناتنا للوصول إلى مصادر تمويل تنافسية عالمياً، والأهم من ذلك، أن هذه التصنيفات تؤكد التزامنا الراسخ بتنفيذ رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد، وفي تحفيز التنوّع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية".