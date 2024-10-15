  28 مليار دولار صفقات النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار لتعزيز النمو العالمي  

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار "FII" أن المبادرة تهدف إلى أن تكون محفزًا رئيسيًا للحوار العالمي حول القضايا الأكثر أهمية وتعقيدًا التي تواجه العالم اليوم، وتسعى إلى طرح الأسئلة الصعبة على طاولة الحوار لمناقشتها وحلها مع صناع القرار. كما تناول دور المؤسسة في توسيع نطاق الحوارات لتشمل المزيد من القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع، مثل تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، مما يعزز فهمًا عالميًا أعمق حول كيفية مواجهة التحديات العالمية من خلال الحوار المستنير والبناء.