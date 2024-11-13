178 شركة تتراجع.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11930 نقطة

وكانت أسهم شركات: برغرايززر، والكابلات السعودية، والخليج للتدريب، وبوان، ومسك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الشرقية للتنمية، وبدجت السعودية، ورعاية، ومجموعة تداول، والباحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.18%.