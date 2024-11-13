178 شركة تتراجع.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11930 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 117.22 نقطة، ليقفل عند مستوى 11930.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 365 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 178 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: برغرايززر، والكابلات السعودية، والخليج للتدريب، وبوان، ومسك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الشرقية للتنمية، وبدجت السعودية، ورعاية، ومجموعة تداول، والباحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.18%.
فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 95.12 نقطة، ليقفل عند مستوى 29205.53 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 55 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.