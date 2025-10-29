صعود أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.7%)

صعد الذهب اليوم وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.7%) ليصل إلى (3977.49) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش وذلك بعد تراجعه أمس إلى أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.2%) مسجلة (3991.70) دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية (0.7%) إلى (47.36) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة (0.4%) إلى (1593) دولارًا، وكسب البلاديوم (1.7%) مسجلًا (1417.22) دولارًا.