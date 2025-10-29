صعود أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.7%)

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.7%) ليصل إلى (3977.49) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش وذلك بعد تراجعه أمس إلى أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.2%) مسجلة (3991.70) دولارًا للأوقية.