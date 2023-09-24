بين حظر ووعي.. "صندوق النقد" يدعو هذه الدول لاستخدام "العملات المشفرة"!

وأجريت الدراسة على 15 ألف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم، ومن بينها إفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 65 عامًا، وتَبين أن نسبة وعي النيجيريين والجنوب إفريقيين بالعملات المشفرة وصلت إلى 86% و65% على الترتيب.