صندوق الاستثمارات يوقع مذكرة تفاهم مع ماكواري لتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة ماكواري لإدارة الأصول الأسترالية، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات والصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، ودعم الاستثمار المؤسسي الدولي في اقتصاد المملكة، إضافة إلى المساهمة في تطوير قطاع إدارة الأصول المحلي.
وبموجب المذكرة، سيبحث الطرفان فرص الاستثمار المشترك في مجالات البنية التحتية والتحول في قطاع الطاقة، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية ومشاريع المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة.
كما ستسعى ماكواري لافتتاح مكتب إقليمي لها في العاصمة الرياض، في خطوة تؤكد التزامها بدعم التحول الاقتصادي في المملكة.
وأوضح يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لجذب أبرز مديري الأصول العالميين، والاستفادة من خبراتهم في تسريع تنفيذ المشاريع المحلية ونقل المعرفة وبناء القدرات.
من جانبه، أبدى بين واي، الرئيس العالمي لإدارة الأصول في ماكواري، حماسه للفرص التي توفرها المملكة، مؤكدًا تطلع الشركة إلى تقديم خبرتها العالمية في تطوير وإدارة المشاريع التحويلية، والمساهمة في تدريب الكفاءات المحلية.
وتأتي المذكرة في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز شراكاته الاستراتيجية واستثماراته في المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي.