تراجع أسهم 191 شركة .. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات صناعات، وأسيج، ويو سي آي سي، ووفرة، والعربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وأمريكانا، وساكو، وجازادكو، وكيان السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(7.56%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والحفر العربية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.