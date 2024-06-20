ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تزايد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة؛ وهو ما يزيد من احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.