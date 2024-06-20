ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تزايد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة؛ وهو ما يزيد من احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.
وبحلول الساعة 03:29 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2333.62 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 12 يونيو.
ولم يطرأ تغير على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 2347.30 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 30.13 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.2% إلى 982.05 دولارًا، وتقدم البلاديوم 0.4% إلى 908.28 دولارًا.