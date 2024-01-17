بنك التصدير يوقّع اتفاقيةَ تعاون مع البنك العربي الوطني.. كنموذج لتفعيل شراكة القطاع الخاص

وقال "الخلب": تأتي هذه الاتفاقية للتعاون امتدادًا لجهود بنك التصدير والاستيراد السعودي لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية، وتمكين نفاذ المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق العالمية، بتطوير برامج ومنتجات محفّزة وممكنة لقطاع التصدير؛ تنفيذًا لاستراتيجيتنا نحو التعاون مع القطاع الخاص، ورفع قابلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال تقديم الضمانات للبنوك التجارية. وسوف نعمل على مواصلة السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا بزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى "50%" بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات التحوّل نحو اقتصاد أكثر تنوّعًا واستدامة.