لمدة 25 عامًا.. منح شركة سعودية حق تشغيل محطة ضخمة لتوليد الكهرباء بمصر

وتحتوى المحطة على 387.465 من الألواح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الأوجه، بالإضافة إلى 952 عاكس كهربي على مساحة 4.8 كيلومترات مربعة لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالى 280 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.