الذهب يسجل قفزة تاريخية ويتجاوز 3590 دولارًا وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

واصلت أسعار الذهب صعودها القوي خلال تعاملات اليوم، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا، في ظل تزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وأغلق الذهب تسليم شهر سبتمبر عند 3593.20 دولارًا للأوقية، بارتفاع قدره 43.80 دولارًا أو ما يعادل 1.23%، مواصلًا مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي.
كما ارتفعت أسعار الفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.15% أو ما يعادل 47.10 سنتًا، لتسجل 41.542 دولارًا للأوقية، وسط حالة من التفاؤل في الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الأصول الآمنة.