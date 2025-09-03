الذهب يسجل قفزة تاريخية ويتجاوز 3590 دولارًا وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

كما ارتفعت أسعار الفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.15% أو ما يعادل 47.10 سنتًا، لتسجل 41.542 دولارًا للأوقية، وسط حالة من التفاؤل في الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الأصول الآمنة.