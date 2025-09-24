"تاسي" يربح 423 مليار ريال في جلسة منتصف الأسبوع بسيولة قاربت 10 مليارات ريال

شهد سوق الأسهم السعودية "تاسي"، اليوم، قفزة قوية خلال جلسة منتصف الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر العام بمقدار (533) نقطة، وسط سيولة تجاوزت (9.9) مليارات ريال، لتسجل السوق مكاسب سوقية بلغت (423) مليار ريال، لترتفع القيمة السوقية إلى نحو (9.6) تريليونات ريال.