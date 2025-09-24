"تاسي" يربح 423 مليار ريال في جلسة منتصف الأسبوع بسيولة قاربت 10 مليارات ريال

شهد سوق الأسهم السعودية "تاسي"، اليوم، قفزة قوية خلال جلسة منتصف الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر العام بمقدار (533) نقطة، وسط سيولة تجاوزت (9.9) مليارات ريال، لتسجل السوق مكاسب سوقية بلغت (423) مليار ريال، لترتفع القيمة السوقية إلى نحو (9.6) تريليونات ريال.
وخلال التعاملات، صعدت أسهم (254) شركة مدرجة في السوق، في مؤشر على الزخم الشرائي القوي الذي دعم ارتفاع المؤشر، بينما تراجعت أسهم شركات محدودة بشكل طفيف.
وجاء هذا الأداء اللافت، لترسم السوق مساراً إيجابياً يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي واستمرار جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.