"الاتصالات" تواصل حملتها التفاعلية للقطاع اللوجستي بلقاءات تضم نخبة من المختصين

وتتضمن حملة القطاع اللوجستي لقاءً آخر يدور حول «حوار الخبرات للقطاعات البحري»، ويناقش اللقاء الذي يشارك فيه نخبة من المختصين في القطاعين العام والخاص العديد من الموضوعات، أبرزها النمو الاقتصادي في مستقبل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وتقنيات تتبع البضائع في النقل البحري والتقنيات المستخدمة، مستعرضًا كذلك التحديات والحلول لأعمال القطاع اللوجستي المختلفة، علاوةً على تسليطه الضوء على أثر التقنية في المجال اللوجستي وإدارة سلاسل الإمداد عبر رفع الكفاءة وخفض التكاليف باستخدام التقنيات الناشئة.