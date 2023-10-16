"الجدعان" يستعرض جهود السعودية في تعزيز استدامة الديون السيادية للدول منخفضة الدخل

وذكر، أن الاجتماعات السنوية للعام 2023م في المغرب تمثل فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسبل مواجهتها، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد السعودي على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، مضيفًا أن الدعم الذي تقدمه المملكة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مشددًا على دور صندوق النقد الدولي في الحفاظ على استقرار النظام النقدي الدولي وتسهيل التجارة الدولية.