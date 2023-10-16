"الجدعان" يستعرض جهود السعودية في تعزيز استدامة الديون السيادية للدول منخفضة الدخل

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2023م المنعقدة في مدينة مراكش المغربية، وذلك لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية والتنموية.
وعقد الجدعان على هامش الاجتماعات عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء المالية ومسؤولي الحكومات، وقياديين من المؤسسات المالية العالمية، إضافة إلى المشاركة في عددٍ من الندوات رفيعة المستوى التي تُعنى بتطورات الاقتصاد العالمي.
واستعرض وزير المالية في كلمته، جهود المملكة في تعزيز استدامة الديون السيادية للدول منخفضة الدخل، مُشيرًا إلى المبادرات التي أطلقتها خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، مؤكدًا حرص المملكة الدائم على كُل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد العالمي.
وخلال مشاركة "الجدعان" في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، شدد على أهمية ترتيب المجموعة لأولوياتها التمويلية بما يحقق هدفيها الرئيسيين وهما القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، مبينًا أهمية تحفيز المجموعة لاستثمارات القطاع الخاص لمواجهة التحديات العالمية مثل أمن الطاقة والغذاء والماء.
وقدم الجدعان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، شكره للحكومة المغربية على استضافتها الناجحة للاجتماعات السنوية للعام 2023م، معربًا عن تعازيه في ضحايا الزلزال، مرحبًا بمرونة الاقتصاد العالمي على المدى القريب، على الرغم من اتساع التباين في النمو، ومخاوف الأمن الغذائي، وارتفاع مخاطر الديون السيادية.
وذكر، أن الاجتماعات السنوية للعام 2023م في المغرب تمثل فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسبل مواجهتها، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد السعودي على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، مضيفًا أن الدعم الذي تقدمه المملكة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مشددًا على دور صندوق النقد الدولي في الحفاظ على استقرار النظام النقدي الدولي وتسهيل التجارة الدولية.