فرصة استثمار جديدة في جازان.. "مصنع لإنتاج الفواكه المجففة" بعائد 34%

أعلنت الغرفة التجارية بجازان، طرح فرصة استثمارية جديدة؛ تتمثل في مشروع لإنشاء مصنع إنتاج الفواكه المجففة، بمبلغ 24.29 مليون ريالٍ على مساحة 5000 مترٍ مربعٍ في المدينة الصناعية بجازان، وذلك ضمن الفرص الاستثمارية التي عملت الغرفة على إنهاء دراستها الاقتصادية أخيراً.
وبيّنت أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 700 طنٍ سنوياً من الفاكهة المجففة عند التشغيل الكامل، ويبلغ معدل العائد الداخلي على الاستثمار 34.29%، مشيرة إلى أن فترة استرداد رأس المال تقدر بـ 4 أعوام من التشغيل.
وأشارت "غرفة جازان" إلى توافر المنتجات الزراعية مثل الفواكه الاستوائية بمنطقة جازان بكميات وبأسعار اقتصادية، إضافة إلى النمو المتوقع في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بمنطقة جازان، مبينةً أن التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وذلك من حيث تنويع مصادر الدخل، وزيادة المكون المحلي، والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية.