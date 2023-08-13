فرصة استثمار جديدة في جازان.. "مصنع لإنتاج الفواكه المجففة" بعائد 34%

وأشارت "غرفة جازان" إلى توافر المنتجات الزراعية مثل الفواكه الاستوائية بمنطقة جازان بكميات وبأسعار اقتصادية، إضافة إلى النمو المتوقع في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بمنطقة جازان، مبينةً أن التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وذلك من حيث تنويع مصادر الدخل، وزيادة المكون المحلي، والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية.