تراجع أسعار النفط بعد قفزة غير متوقعة في المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط قليلاً، الأربعاء، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية ثالث زيادة أسبوعية غير متوقعة في أربعة أسابيع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر سوق للنفط في العالم.
وفي التفاصيل، بحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 50 سنتًا، أي 0.6 بالمئة، إلى 80.33 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 39 سنتًا، أي 0.5 بالمئة، إلى 84.62 دولار للبرميل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ورصدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة بنحو 3.6 ملايين برميل في مخزونات البلاد من النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، مما أثار دهشة محللين توقعوا انخفاض المخزونات، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
ويشعر تجار النفط بقلق من ضعف استهلاك البنزين في الولايات المتحدة أثناء ذروة موسم القيادة الصيفي في البلاد.
ويمثل استخدام البنزين في الولايات المتحدة نحو 10 بالمئة من إجمالي استهلاك النفط في العالم، وانخفض الطلب على البنزين في البلاد الأسبوع الماضي 3.6 بالمئة عن العام الماضي إلى نحو 8.9 ملايين برميل يوميًا. وارتفعت مخزونات الوقود على غير المتوقع على الرغم من تقليص المصافي للإنتاج.
وأثرت قوة العملة الأمريكية على أسعار النفط لأن الخام الذي يجري تسعيره بالدولار يصبح أعلى كلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى، حيث سجل الارتفاع السابق لمؤشر الدولار الأمريكي زيادة بنسبة 0.4 بالمئة.