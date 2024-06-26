تراجع أسعار النفط بعد قفزة غير متوقعة في المخزونات الأمريكية

ويمثل استخدام البنزين في الولايات المتحدة نحو 10 بالمئة من إجمالي استهلاك النفط في العالم، وانخفض الطلب على البنزين في البلاد الأسبوع الماضي 3.6 بالمئة عن العام الماضي إلى نحو 8.9 ملايين برميل يوميًا. وارتفعت مخزونات الوقود على غير المتوقع على الرغم من تقليص المصافي للإنتاج.