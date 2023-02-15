"موانئ" تضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي

يُذكر أن "موانئ" و"ميرسك" قد وقّعتا في نهاية عام 2021م، الاتفاقيةَ التي تم على إثرها وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية المتكاملة في ميناء جدة الإسلامي؛ بما يدعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية، ويسهم بشكل كبير في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي، ويرفع الطاقة الاستيعابية لحصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50%، ويخلق فرصًا وظيفية متنامية في القطاع اللوجستي.