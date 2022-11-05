"الخريف" يلتقي مساعد وزير الصناعة الأسترالي للتصنيع

وناقش "الخريف"، خلال الاجتماع، سبل التعاون المشتركة بين المملكة وأستراليا؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة لاستعراض الفرص التي يوفرها القطاعان ومستهدفات الوزارة لجذب الاستثمارات النوعية، والاستفادة من الخبرات والمعارف التي تتميز بها أستراليا في قطاع التعدين بوصفها إحدى الدول المتقدمة فيه, إلى جانب أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتنمية وتطوير القطاع الصناعي الذي يعد أحد أهم الأذرع لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة.