"الخريف" يلتقي مساعد وزير الصناعة الأسترالي للتصنيع

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في مدينة سيدني، مساعد وزير الصناعة الأسترالي للتصنيع تيم آيريس، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة أستراليا.
وناقش "الخريف"، خلال الاجتماع، سبل التعاون المشتركة بين المملكة وأستراليا؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة لاستعراض الفرص التي يوفرها القطاعان ومستهدفات الوزارة لجذب الاستثمارات النوعية، والاستفادة من الخبرات والمعارف التي تتميز بها أستراليا في قطاع التعدين بوصفها إحدى الدول المتقدمة فيه, إلى جانب أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتنمية وتطوير القطاع الصناعي الذي يعد أحد أهم الأذرع لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة.
يُذكر أن زيارة الوفد السعودي إلى دولة أستراليا، التي تضم عددًا من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وهيئة المساحة الجيولوجية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي؛ شملت 4 مدن أسترالية “كانبرا" و"بريزبن" و"برث" و"سيدني".
وتتضمن كذلك المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC المقام في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022.