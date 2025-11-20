صندوق التنمية الوطني يوقّع مذكرة تفاهم مع "نورثرن ترست" بقيمة 12 مليار ريال لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنويع الاستثمارات العالمية

أبرم صندوق التنمية الوطني مذكرة تفاهم مع شركة "نورثرن ترست" العالمية، بقيمة تصل إلى 12 مليار ريال سعودي، وذلك خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، بهدف تطوير استراتيجيات الاستثمار المحلية والعالمية، وتعزيز الالتزام المستقبلي بخدمات إدارة الاستثمارات التي تقدمها "نورثرن ترست"، إلى جانب إدارة استثمارات عالمية في الأسهم غير النشطة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مستهدفات التنمية الوطنية، في خطوة جديدة لرفع كفاءة إدارة الأصول وتنويع الاستثمارات العالمية.