الذهب يتراجع وسط ترقّب الأسواق لبيانات أمريكية مؤثرة

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 62.88 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1812.80 دولارًا، وسجّل البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 1579.44 دولارًا للأوقية.