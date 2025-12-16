الذهب يتراجع وسط ترقّب الأسواق لبيانات أمريكية مؤثرة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل صدور بيانات رئيسية بشأن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم مؤشرات جديدة حول توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع اقتراب العام الجديد.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليسجل 4289.17 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 4315.80 دولارًا.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 62.88 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1812.80 دولارًا، وسجّل البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 1579.44 دولارًا للأوقية.