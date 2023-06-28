ارتفاع النفط مع تراجع أكبر من المتوقع للمخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن أظهرت بياناتٌ تراجُعًا أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.