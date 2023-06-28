ارتفاع النفط مع تراجع أكبر من المتوقع للمخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن أظهرت بياناتٌ تراجُعًا أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4% إلى 72.58 دولارًا للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3% إلى 67.94 دولارًا للبرميل.
وانخفض كلا العقدين بنحو 2.5% في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ربما لا تكون قد أنهت دورة رفع أسعار الفائدة.
وأفادت مصادر بالسوق، نقلًا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، بتراجع مخزونات الخام بنحو 2.4 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو. وكان المحللون يتوقعون تراجعًا 1.76 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات لتراجع 126 ألف برميل.