في مؤتمر "فياتا 2023".. "الزكاة" تستعرض مبادراتها لتيسير التجارة ودعم القطاع اللوجستي

وشملت مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر لاستعراض الخدمات اللوجستية والجمركية التي تقدمها الهيئة المرتبطة بتيسير التجارة، التي من أبرزها برنامج أولوية (المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي)، الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الهيئة والمنشآت، ويُعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، مع توفير مزايا أكثر لتيسير التجارة، إضافة إلى التعريف بالخدمات اللوجستية و الجمركية التي تقدمها في مناطق الإيداع ومبادرة الفسح خلال ساعتين.