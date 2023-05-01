عقود خام "برنت" تتراجع إلى 79.76 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف بشأن آفاق النمو في الصين، حيث أظهرت البيانات ضعفاً في أداء قطاع التصنيع لدى أكبر مستهلك للخام في العالم.