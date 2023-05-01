عقود خام "برنت" تتراجع إلى 79.76 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف بشأن آفاق النمو في الصين، حيث أظهرت البيانات ضعفاً في أداء قطاع التصنيع لدى أكبر مستهلك للخام في العالم.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو، بنسبة 0.70% إلى 79.76 دولار للبرميل، في الساعة 08:01 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
فيما هبطت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.80% إلى 76.15 دولار للبرميل.
يأتي هذا التراجع بعدما سجّل الخامان خسائر أسبوعية في الفترة من 24 إلى 28 أبريل، بنسبة 2.6% لخام "برنت" و1.4% لخام "نايمكس".