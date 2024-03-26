"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير النفطية 0.8% في يناير

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات غير البترولية في السعودية سجّلت ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة، مقارنة بشهر يناير 2023، في حين انخفضت الصادرات غير البترولية إلى 11.5 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.6 بالمئة في الفترة نفسها.