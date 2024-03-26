"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير النفطية 0.8% في يناير

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات غير البترولية في السعودية سجّلت ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة، مقارنة بشهر يناير 2023، في حين انخفضت الصادرات غير البترولية إلى 11.5 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.6 بالمئة في الفترة نفسها.
وقالت الهيئة، إن فائض الميزان التجاري للمملكة قد تراجع بنسبة 26.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير، ليسجل 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار).
وجاء ذلك نتيجة تراجع الصادرات السلعية بنسبة 10.3 بالمئة إلى 95 مليار ريال بعد تراجع الصادرات النفطية مقابل هبوط الواردات بنسبة 1.4 بالمئة إلى 67 مليار ريال.
كما أظهرت البيانات أن الصادرات النفطية للمملكة انخفضت 13.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، 0.8 بالمئة على أساس سنوي.
ومقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2023، فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.6 بالمئة، كما أن قيمة الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير انخفضت بنسبة 9.7 بالمئة، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.5 بالمئة، فيما سجّل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضاً بنسبة 28.2 بالمئة مقارنة بديسمبر 2023.