أسعار النفط تغلق على ارتفاع طفيف رغم استمرار الصراع بالشرق الأوسط

وابتعد العديد من ملاك الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت عدة ناقلات مسارها يوم الجمعة بعد أن نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات عبر البحر والجو على أهداف للحوثيين في اليمن بعد هجمات الجماعة على سفن، وفقاً لسكاي نيوز عربية.