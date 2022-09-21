"لأننا نحبها".. "كفاءة": الترشيد واجب على كل مواطن لوضع حد لهدر الطاقة

ولا يشترط البرنامج أن يكون الترشيد كبيرًا في حجمه، وقال إن "مساهمة كل فرد منا بجزء في التوفير، يؤثر في إجمالي الوفر في الطاقة، التي يمكن استغلالها في مجالات أخرى، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد السعودي والمحافظة على مقدراته".