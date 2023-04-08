10 مشروعات ذات أولوية لـ"التجارة" في 2023.. أبرزها نظام حماية المستهلك وضوابط تأسيس شركات حكومية

وتظهر نشرة التجارة أبرز مؤشرات النموّ في مختلف الأنشطة والقطاعات، وحجم النمو في سجلات الشركات والمؤسسات، وأعلى القطاعات التي شهدت نموًّا ملحوظًا العام الجاري، وأبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة كتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة الحاسوبية، وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي، وإنتاج الأفلام السينمائية، ومدن التسلية والألعاب، وأنشطة الفنادق والسياحة والسفر.