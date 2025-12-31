"غازكو" توحّد أسعار تعبئة غاز البترول السائل في مختلف مناطق المملكة ابتداءً من يناير

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" عن توحيد أسعار منتج غاز البترول السائل المستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز والخزانات المركزية، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026، ضمن إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.