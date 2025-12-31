"غازكو" توحّد أسعار تعبئة غاز البترول السائل في مختلف مناطق المملكة ابتداءً من يناير

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" عن توحيد أسعار منتج غاز البترول السائل المستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز والخزانات المركزية، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026، ضمن إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
وتشمل الأسعار الجديدة:
تعبئة أسطوانة سعة 11 كجم بسعر 26.23 ريال
تعبئة أسطوانة سعة 5 كجم بسعر 11.93 ريال
تعبئة الخزانات المركزية بسعر 1.770 ريال للتر الواحد
وأكدت الشركة أن الأسعار تشمل أجور النقل وضريبة القيمة المضافة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التباين السعري بين المناطق، وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين، في خطوة تعبّر عن التزام "غازكو" بدورها كشريك وطني داعم للتنمية والتكامل الاقتصادي.