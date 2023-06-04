سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11221 نقطة

وكانت أسهم شركات: الغاز، وعذيب للاتصالات، ومعادن، وأسواق المزرعة، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات : عناية، وجرير، وجدوى ريت السعودية، وأمانة للتأمين، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.15%.