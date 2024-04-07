أكثر من 265 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال مارس الماضي

نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر مارس الماضي، نتج عنها أكثر من 260 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 258,973 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 677 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1,339 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 4,980 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى زيارتين في النقل السككي تضمنت محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة، ومحطة قطار القريات.
وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 38و766 مخالفةً محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 12,788 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 23 مخالفة في أنشطة النقل البحري وملاحظتين في أنشطة النقل السككي.
وأكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر مارس الماضي بلغت 91%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري تنوّعت ما بين تشغيل المركبات بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وتشغيل الحافلة دون توفر المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل، إضافة إلى تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.
وأبانت أن نشاط الأجرة -منشآت- سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار (أفراد)، والنقل التعليمي، والنقل الخفيف للبضائع على الطرق.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر مارس، حيث سجلت 28,246 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 10,216 مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 4,761 مخالفة، وأخيرًا المنطقة الشرقية بـ 3,170 مخالفة.