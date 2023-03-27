العقود الآجلة لخام برنت ترتفع إلى 76.17 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا وبعد تحركات لاحتواء أزمة مصرفية محتملة من شأنها أن تضر بالطلب على الخام.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار أو 1.6 % إلى 76.17 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.54 دولاراً للبرميل بارتفاع 1.28 دولار أو 1.9 %.
وارتفع برنت 2.8 % الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 % مع انحسار المخاوف إزاء القطاع المصرفي.
وتوقف صادرات الخام من إقليم كردستان التي تشكل نحو 0.5 % من إمدادات النفط العالمية، أو 450 ألف برميل يومياً.
وقال جوفاني ستونوفو المحلل بمؤسسة يو.بي.إس "من المرجح أن تظل أسعار النفط على المدى القريب متقلبة، متأثرة باضطراب السوق المالية الحالي، لكننا توقعاتنا لا تزال إيجابية" بحسب رويترز.