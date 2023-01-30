بجوائز 6 ملايين ريال.. مؤتمر "ليب 23" يشهد إطلاق مسابقة "روكت فيول" وهاكثون "علي بابا كلاود"

وتقدم المسابقة جوائز نقدية تبلغ 4 ملايين ريال، وتنقسم الجوائز للشركات الناشئة على 6 فئات، وتشمل جائزة "ليب" والتي ستذهب لأقوى وأبرز شركة منافسة والبالغ قدرها 250 ألف دولار، وجائزة "النجم الصاعد" 150 ألف دولار، والتي ستكون من نصيب أفضل شركة ناشئة ذات بداية أقوى، وجائزة "أفياتريكس" وقيمتها 150 ألف دولار، والتي جرى تخصيصها لأفضل شركة ناشئة مبدعة بقيادة نسائية، وجائزة "التقنية من أجل الإنسانية" والتي ستخصص لأفضل شركة ناشئة تخدم الإنسانية بقيمة 150 ألف دولار، وجائزتي "نحو آفاق جديدة" و"الذكاء الاصطناعي" وتبلغ قيمتهما 300 ألف دولار، وتُعنى الأولى بأفضل شركة ناشئة تعمل في مجال الميتافيرس والويب 3، فيما ستكون الثانية من نصيب أفضل شركة ناشئة تقدم حلولًا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.