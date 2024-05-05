المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وصندوق التنمية الزراعية السعودي يوقّعان مذكرة تفاهم

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ـ مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الزراعية في المملكة.
ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة أسامة القيسي، ورئيس الإستراتيجية التنفيذي بالصندوق عادل بن عبدالله الجمعة.
وتؤسس مذكرة التفاهم لإطار عمل مشترك بين المؤسسة وصندوق التنمية الزراعية بهدف تعزيز المصالح من خلال المبادرات الإستراتيجية وبناء القدرات في مجال التأمين الإسلامي، وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب تعزيز فهم الصندوق لنموذج وآلية أعمال المؤسسة وخدماتها.
وستسهل المذكرة ارتباط الصندوق بالنقابات والجمعيات المهنية ذات الصلة لتعزيز التطوير المهني والتعاون في الدول الأعضاء، وتأمين الاستثمار الأجنبي لصالح سلسلة القيمة الزراعية في المملكة والدول الأعضاء الأخرى في المؤسسة.
وعن هذه الشراكة الجديدة قال القيسي: "تمثل شراكتنا مع صندوق التنمية الزراعية السعودي تقدماً كبيراً في جهودنا المستمرة لدعم النمو الاقتصادي من خلال حلول التأمين المصممة حسب احتياج الدولة المستفيدة، ولا نزال ملتزمين بتعزيز الفهم الشامل لنماذج التأمين لدينا وتهيئة بيئة تعاون من شأنها أن تحقق فوائد ملموسة للقطاعات الزراعية داخل المملكة العربية السعودية وفي مختلف الدول الأعضاء".