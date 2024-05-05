المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وصندوق التنمية الزراعية السعودي يوقّعان مذكرة تفاهم

وعن هذه الشراكة الجديدة قال القيسي: "تمثل شراكتنا مع صندوق التنمية الزراعية السعودي تقدماً كبيراً في جهودنا المستمرة لدعم النمو الاقتصادي من خلال حلول التأمين المصممة حسب احتياج الدولة المستفيدة، ولا نزال ملتزمين بتعزيز الفهم الشامل لنماذج التأمين لدينا وتهيئة بيئة تعاون من شأنها أن تحقق فوائد ملموسة للقطاعات الزراعية داخل المملكة العربية السعودية وفي مختلف الدول الأعضاء".