خلال "بيبان 23".. 4 وزراء يشيدون بدور رواد الأعمال في تنمية الاقتصاد

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بما يسمى بتحدي الحج والعمرة، من خلال منصة ابتكار بالتعاون مع "منشآت"، إذ تَقَدَّمَ على هذه المنصة أكثر من 340 شخصاً بأكثر من 500 فكرة إبداعية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت هاكاثون شارك فيه أكثر من 2300 شخص، وتنافس على المراحل الأخيرة أكثر من 60 فكرة من دول العالم.